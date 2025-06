La moda sostenibile di Humana Vintage arriva a Parma

La moda sostenibile fa il suo debutto a Parma con Humana Vintage, la catena che unisce stile e impatto sociale. Sabato 14 giugno, in Strada della Repubblica 38, si apre il primo punto vendita, offrendo oltre 4.000 capi e accessori vintage accuratamente selezionati dagli anni '60 ai primi 2000. Un’occasione imperdibile per scoprire come il passato possa diventare il futuro della moda, con stile e responsabilità .

La catena vintage a impatto sociale di Humana inaugura il suo primo punto vendita a Parma, in Strada della Repubblica 38, sabato 14 giugno. A partire dalle ore 10 sarĂ possibile scoprire oltre 4.000 capi e accessori vintage selezionati con cura dagli anni '60 ai primi 2000, tra.

