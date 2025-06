La Medicina nucleare nel cuore di Napoli | focus al NapHub con Marco Spadafora

La medicina nucleare nel cuore di Napoli si apre a nuove frontiere, unendo esperti e professionisti in un evento di aggiornamento presso NapHub. Con il patrocinio di istituzioni di rilievo come ASL Napoli 1 e AIMN, il corso ha offerto un'occasione unica per esplorare innovazioni e sfide di questa disciplina in continua evoluzione, che promette di rivoluzionare le pratiche diagnostiche e terapeutiche. La giornata si è conclusa con l'ispirante intervento di Marco Spadafora, aprendo nuovi orizzonti per il settore.

Si è tenuto stamattina a Napoli, presso NapHub Spazio Eventi di  Viale Gramsci,  il corso di aggiornamento dal titolo “La Medicina Nucleare nel cuore di Napoli”, con il patrocinio dell’ASL Napoli 1, dell’Ospedale del Mare, dell’Associazione Italiana di Medicina Nucleare (AIMN) e della Federazione Geriatrica. L’evento ha riunito specialisti e professionisti del settore per affrontare le nuove frontiere della Medicina Nucleare, disciplina che grazie alla sua capacità di rappresentare i processi fisiopatologici, molecolari e metabolici, è oggi una colonna portante della medicina di precisione e personalizzata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

