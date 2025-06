La maxi truffa siciliana e i tre milioni di euro finiti in Cina | tra le vittime anche un triestino

Un'ombra di inganno si allunga sulla Sicilia e oltre, con una maxi truffa che ha prosciugato quasi tre milioni di euro, coinvolgendo oltre 200 vittime in tutta Italia. Tra questi, anche un triestino del 1939, che ha visto sparire poco meno di... √ą una vicenda che mette in luce la pericolosit√† delle truffe online e l'importanza di difendersi. Scopriamo come i falsi broker hanno orchestrato questa truffa internazionale.

Quindici falsi broker tutti residenti in Sicilia sono stati denunciati per aver truffato oltre 200 persone sul territorio nazionale e aver loro sottratto, complessivamente e in circa due anni, quasi tre milioni di euro. Tra i truffati c'è anche un triestino, classe 1939, che ha perso poco meno di.

