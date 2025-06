La ’Mater ligna’ di Lucilla Rossi approda alla galleria Pescheria

Sabato alle 18, la Galleria Pescheria si apre a un universo di creatività con l’inaugurazione di “Mater Ligna” di Lucilla Rossi. Un’occasione unica per immergersi tra libri d’artista, stampe xilografiche e matrici che svelano i segreti dietro ogni stampa. Non perdere questa esperienza artistica, che resterà accessibile fino al 20 luglio, tra visite e approfondimenti durante il fine settimana. Un evento da non lasciarsi sfuggire in occasione della festa di San...

Sabato alle 18 alla Galleria Pescheria sarà inaugurata la mostra ‘ Mater ligna ’ di Lucilla Rossi con libri d’artista, stampe xilografiche e matrici che offriranno al visitatore la possibilità di cogliere ciò che si nasconde dietro il processo di stampa. La mostra rimarrà visitabile fino a domenica 20 luglio: il venerdì dalle 18 alle 22, il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20, la domenica dalle 18 alle 20. In occasione della festa di San Giovanni sarà possibile visitare la mostra lunedì 23 dalle 17 alle 22 e martedì 24 dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 22. L’ingresso è gratuito. Lucilla Rossi nasce a Cesena nel 1998. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La ’Mater ligna’ di Lucilla Rossi approda alla galleria Pescheria

