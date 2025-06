La mamma di Adam ' grazie Italia piacere essere qui'

Un’emozione palpabile riempie l’aria al suo arrivo in Italia. La mamma di Adam, la pediatra Alaa al-Najjar, ha espresso la sua gratitudine e il suo stupore nel poter essere qui, in un momento così difficile e significativo. Accolta con calore dal ministro Tajani, questa visita rappresenta un gesto di solidarietà e speranza. La sua presenza ci ricorda quanto sia importante tendere una mano nei momenti di crisi, unendo cuori e nazioni.

"Grazie mille, non ho parole. È un piacere enorme essere qui in Italia". La pediatra Alaa al-Najjar, mamma di Adam, l'unico bimbo tra 10 fratelli sopravvissuto a un raid israeliano, lo ha detto sull'aereo atterrato in Italia. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani l'ha accolta dicendole "benvenuta in Italia, siamo contenti di averti qui". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La mamma di Adam 'grazie Italia, piacere essere qui'

In questa notizia si parla di: italia - mamma - adam - grazie

Scontro spaventoso in galleria, tragedia in Italia: a bordo mamma e figlia, schiacciate così - Un violento scontro tra veicoli ha trasformato una tranquilla mattinata in un incubo in una galleria italiana.

La mamma di Adam: "Grazie mille, non ho parole. È un piacere enorme essere qui in Italia". Il ministro degli Esteri Antonio Tajani l'ha accolta dicendole: "Benvenuta, siamo contenti di averti qui" #ANSA Vai su X

Come riportato dagli organi di informazione, domani, grazie a un volo dell’Aeronautica Militare italiana, arriveranno a Linate alcuni bambini provenienti dalla Striscia di Gaza per ricevere cure urgenti in Lombardia. Tra loro, accompagnato dalla Mamma, c’è an Vai su Facebook

La mamma di Adam 'grazie Italia, piacere essere qui'; La mamma di Adam 'grazie Italia, piacere essere qui'; La mamma di Adam 'grazie Italia, piacere essere qui'.

La mamma di Adam 'grazie Italia, piacere essere qui' Si legge su msn.com: Najjar, mamma di Adam, l'unico bimbo tra 10 fratelli sopravvissuto a un raid israeliano, lo ha detto sull'a ...