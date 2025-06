La mamma del piccolo Adam a Milano | Grazie Italia un piacere enorme essere qui

La visita di Alaa al-Najjar, pediatra palestinese sopravvissuta a una tragedia inenarrabile, a Milano rappresenta un gesto di speranza e solidarietà. Accolta con calore dal ministro Tajani all’aeroporto di Linate, la sua presenza porta un messaggio di pace e resilienza in un momento di grande sofferenza. La storia di questa donna, madre di nove figli perduti, ci ricorda che anche nel dolore più profondo si può trovare il coraggio di guardare avanti.

Milano. “Grazie mille, non ho parole per ringraziare. È un piacere enorme essere qui in Italia". Sono queste le parole che Alaa al-Najjar, la pediatra palestinese che ha perso nove figli e il marito in un raid israeliano su Gaza, ha rivolto al vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani c he l'ha accolta all'arrivo ieri sera – mercoledì 11 giugno – poco dopo le 23 a ll'aeroporto militare di Linate assieme al figlio Adam. Il ragazzino di 11 anni, unico sopravvissuto della sua famiglia, aveva riportato gravi fratture multiple agli arti nel bombardamento che saranno curate presso l'ospedale Niguarda di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it