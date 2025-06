La Madonna di Casaluce torna ad Aversa | ecco le strade interessate dalla processione

La Madonna di Casaluce torna ad Aversa portando con sé devozione e tradizione. Domenica 15 giugno alle 18, le strade di Casaluce e Aversa si animano in un suggestivo corteo religioso, con il passaggio dell’effige tra i due comuni. L’evento, un momento di grande spiritualità, si svolgerà in via San Lorenzo, vicino all’abbazia benedettina. La sacra icona resterà nella città normanna fino al 15 ottobre, promettendo mesi di fede e celebrazioni.

Come di consueto, domenica 15 giugno alle 18 ci sarà il tradizionale passaggio dell'effige della Madonna di Casaluce tra Casaluce ed Aversa. Lo scambio avverrà in via San Lorenzo nei pressi dell'abbazia benedettina. La sacra icona resterà nella città normanna fino al prossimo 15 ottobre, quando.

Il miracolo della Madonna nel rito di Aversa e Casaluce Come scrive ilmattino.it: Ha lasciato Aversa per Casaluce, come accade da secoli ogni 15 ottobre, l’effige della Madonna di Casaluce.