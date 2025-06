La legnata del referendum? Alla sinistra serve solo per perseverare nella sua idiozia è troppo spocchiosa e rozza per trarne le conseguenze

La recente sconfitta referendaria ha scosso profondamente la sinistra, rivelando quanto spesso si perdano in autocompiacimento e arroganza. Questa dura realtà dovrebbe essere un'occasione di riflessione, ma troppo spesso si preferisce ignorare gli insegnamenti del passato. La domanda è: riusciranno a superare questa crisi e a riscoprire umiltà e capacità di rinnovamento? Solo così potranno davvero tornare a essere un interlocutore credibile e vitale nel panorama politico italiano.

La sinistra in particolare italiana √® fatta di stupidi che non si accorgono o non si preoccupano di esserlo. Non peggiori degli altri ma di certo non migliori: la consistenza etica e intellettuale era illusione per soggiogare La sinistra √® deprimente in quel non imparare dalle batoste, in que. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it