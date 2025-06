La legnata del referendum? Alla sinistra serve solo per perseverare nella sua idiozia è troppo spocchiosa e rozza per trarne le conseguenze

La recente sconfitta referendaria ha lasciato un’amara lezione per la sinistra italiana, spesso troppo arrogante e sorda alle proprie deviazioni. Invece di riflettere e migliorare, sembra perseverare nel suo atteggiamento autocompiaciuto, incapace di trarne insegnamenti. Questa incapacità di evolversi rischia di trasformare una sconfitta in un fallimento ancora maggiore, perché senza autocritica e ascolto, il futuro non può essere davvero più promettente.

La sinistra in particolare italiana è fatta di stupidi che non si accorgono o non si preoccupano di esserlo. Non peggiori degli altri ma di certo non migliori: la consistenza etica e intellettuale era illusione per soggiogare La sinistra è deprimente in quel non imparare dalle batoste, in que.

Affluenza al 30,6%. Plebiscito inutile sul lavoro, mentre sul dimezzamento dei tempi per diventare italiani il Pd incassa l’ennesima legnata: quasi il 35% ha detto no. Vai su Facebook

