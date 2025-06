La leader Cisl Fumarola | Le riforme vanno pensate Serve un patto sociale

Per affrontare le sfide del futuro, le riforme devono essere frutto di un dialogo condiviso e di un patto sociale solido. La leader della Cisl, Daniela Fumarola, sottolinea che questioni delicate come lavoro e cittadinanza richiedono strategie approfondite e responsabili, non strumenti di abrogazione. Solo così, rafforzando il consenso e la collaborazione, si potrà costruire un mercato del lavoro più giusto e innovativo. È fondamentale puntare su un nuovo approccio sostenibile e inclusivo.

Roma, 12 giugno 2025 - Segretaria Fumarola, lei ha espresso rammarico per l’uso inappropriato dello strumento del referendum su nodi delicati come lavoro e cittadinanza: che cosa non la convince? “Perché riforme così complesse non si fanno per abrogazione – avvisa netta la leader della Cisl, Daniela Fumarola –. E il mercato del lavoro non si governa guardando al passato, né polarizzando il clima sociale e politico. Dobbiamo costruire nuove tutele universali, e dobbiamo farlo insieme, unendo le competenze e le responsabilità, non facendo un “ all in “ politico contro questa o quella maggioranza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net