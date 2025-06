La guerra del cotto non si ferma Confartigianato | Serve rispetto

La guerra del cotto non si ferma e Confartigianato si schiera a difesa di un patrimonio che rappresenta la tradizione e l’artigianato fiorentino. Le recenti polemiche sui manufatti in terracotta posizionati davanti alla sede del Comune evidenziano quanto questa battaglia sia più che mai attuale, coinvolgendo tante realtà e richiedendo rispetto per un settore che contribuisce a rendere unica la nostra identità culturale. Quando si parla di questo settore, le...

Fanno ancora discutere i manufatti in terracotta non imprunetina sistemati in piazza, davanti alla sede del Comune. Dopo la protesta delle sette Fornaci storiche riunite sotto il marchio di tutela Cat, anche Confartigianato Firenze lamenta la scelta dell’amministrazione comunale, che a loro dire risulta penalizzante. Pur consapevoli che la produzione del cotto non si limita alla sola zona di Impruneta, "quando si parla di questo settore, le imprese imprunetine devono essere in prima fila, altamente valorizzate e riconosciute - suggerisce il segretario generale Jacopo Ferretti -. Vivono e hanno vissuto anni complessi, per i rincari e adesso per il clima di incertezza determinato dai dazi e dal nazionalismo economico". 🔗 Leggi su Lanazione.it