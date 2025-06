La guardia medica del Pta San Luigi cambia sede

A partire da venerdì 13 giugno, la guardia medica del Pta San Luigi di Catania cambierà sede, trasferendosi nei nuovi spazi dell’edificio S1 presso la stessa struttura di viale Fleming 24. Un passo importante per migliorare l’assistenza e garantire un servizio ancora più efficiente ai cittadini. La nuova sede sarà operativa dalla sera di domani, assicurando continuità e qualità nelle cure offerte.

A partire dalla sera di domani, venerdì 13 giugno, la guardia medica del presidio territoriale di assistenza (Pta) San Luigi di Catania sarà trasferita dai locali attualmente situati nell'edificio F1 ai nuovi spazi ubicati nell'edificio S1, sempre all'interno della struttura di viale Fleming 24.

