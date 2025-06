La grande musica al parco di Pratolino tutto pronto per Musart Festival Ecco il programma

Il countdown è ufficialmente iniziato: Musart Festival 2025 sta per trasformare il Parco Mediceo di Pratolino in un palcoscenico di emozioni e grandi musica. Dal 17 al 26 luglio, spettacolari live con artisti di fama internazionale e italiani, pronti a regalare serate indimenticabili. La grande musica sta per arrivare: non perdere l’occasione di vivere questa straordinaria esperienza!

Firenze, 12 giugno 2025 - Conto alla rovescia per i grandi concerti di Musart 2025, il festival fiorentino che dal 17 al 26 luglio vedrà protagonisti, sul palco del Parco Mediceo di Pratolino, Loredana Bertè, Roberto Vecchioni, Nino D’Angelo, Diodato, Giovanni Allevi con l’Orchestra Sinfonica Italiana, i Gatti Mézzi e, notizia delle ultime ore, Manu Chao. A poco più di un mese dall’inaugurazione, alcuni protagonisti hanno incontrato la stampa, nel complesso monumentale adagiato sulle colline di Firenze di proprietà della Città Metropolitana di Firenze che ospiterà la decima edizione del Musart Festival con la direzione artistica a cura di Stefano Senardi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La grande musica al parco di Pratolino, tutto pronto per Musart Festival. Ecco il programma

