La giunta Marsilio approva il documento d' indirizzo per ridurre le liste d' attesa nelle Asl | le novità

La Regione Marche si impegna a migliorare l’efficienza del sistema sanitario, approvando un nuovo documento d’indirizzo che mira a ridurre le lunghe liste d’attesa nelle asl. Con innovazioni strategiche e una gestione più efficace delle prestazioni ambulatoriali, questa iniziativa promette di garantire tempi più rapidi e servizi più accessibili ai cittadini. Scopriamo insieme come queste novità rivoluzioneranno il nostro sistema sanitario e porteranno benefici concreti alla comunità.

Diverse novità saranno introdotte dalla Regione nel servizio sanitario, in particolare nelle Asl, per ridurre le liste d'attesa. È quanto previsto nel documento i armonizzazione sul governo delle liste di attesa relative alle prestazioni ambulatoriali, approvato dalla giunta regionale su proposta.

