La Giunta Cognetta è pronta.

La neosindaca Valentina Cognetta ha scelto gli assessori. In Giunta ci sono Antonio Seminara (vicesindaco), Marilisa Morcelli, Marco Apruzzese e Francesca Delle Stelle. Lo ha reso noto la stessa sindaco in occasione del primo consiglio comunale dopo il voto. Consiglio in cui la stessa Cognetta ha illustrato le priorità del proprio mandato, ponendo l’accento sulla necessità di "dare priorità alla sistemazione delle piazze del paese e della frazione, per rendere quegli spazi dei veri luoghi di aggregazione, che meritano di essere vissuti". "Nel corso dei prossimi mesi ci occuperemo di sicurezza, servizi per famiglie e terza età, ambiente e verde pubblico, senza trascurare le associazioni e i commercianti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it