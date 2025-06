La Giovane Orchestra dell' istituto Masini in concerto nella cornice della Rocca di Ravaldino

giovane orchestra dell’Istituto Masini, pronta a incantare il pubblico con un’esibizione ricca di energia e talento. Un’occasione unica per ascoltare giovani musicisti emergenti in un contesto suggestivo che rende ogni nota ancora più magica. Non perdete questa serata speciale dedicata alla musica, alla crescita e alla comunità: vi aspettiamo per condividere insieme l’arte e la passione che muovono i nostri talenti.

Con l'arrivo dell'estate sono iniziati anche gli appuntamenti alla Rocca di Ravaldino. Martedì 17 giugno alle ore 21, nella cornice dell'arena si tiene il “Concerto per la Città”, evento conclusivo dell’anno accademico dell’Istituto Musicale “Angelo Masini”. Protagonista della serata sarà la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - La Giovane Orchestra dell'istituto Masini in concerto nella cornice della Rocca di Ravaldino

