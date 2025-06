La Germania e l’europeismo tradito un destino comune per Merz e Scholz?

La Germania, un tempo baluardo dell’Europa unita, si trova oggi di fronte a scelte cruciali che mettono in discussione i suoi principi fondanti. Scholz e Merz, due figure chiave, rappresentano due anime di un destino comune, ma opposte nelle visioni politiche e nell’impegno europeo. Tra promesse di solidarietà e realtà divergenti, il futuro dell’Europa rischia di essere segnato da un tradimento delle sue radici condivise. La domanda è: quale strada sceglieranno?

Berlino, 12 giugno 2025 – Scholz, all'epoca ministro delle Finanze del Governo di grande coalizione guidato da Angela Merkel, durante la pandemia si era schierato a favore del debito comune europeo ed aveva anche appoggiato l'ipotesi di trasformare questo strumento una tantum in uno strumento strutturale della politica economica dell'Unione, parlando di momento Hamiltoniano per l'Europa. Scholz aveva anche sostenuto che nel mondo globale l'unico livello in cui si potesse esercitare efficacemente la sovranità era il livello europeo. In seguito, durante la campagna elettorale per la cancelleria, aveva esplicitamente sostenuto la necessità di abolire l'unanimità nel contesto istituzionale dell'UE, specialmente nel campo della politica estera, di sicurezza e difesa comune.

In questa notizia si parla di: scholz - comune - germania - europeismo

