La frattura nella famiglia più famosa d' Inghilterra è insanabile | il primogenito non vuole più saperne di genitori e fratelli Dietro tutto ci sarebbe la moglie Nicola Peltz

Una crisi che scuote le fondamenta della celebre famiglia Beckham: Brooklyn, il primogenito, ha deciso di tagliare i ponti con i genitori David e Victoria, alimentando voci di un conflitto insanabile. Dietro questa rottura, si nasconde la figura di Nicola Peltz, moglie di Brooklyn, e le tensioni sembrano irreversibili. Ma cosa riserva il futuro di questa famiglia d’Inghilterra? La risposta potrebbe sorprendere tutti.

Brooklyn Beckham taglia i ponti con papà David Beckham e mamma Victoria. Per sempre? Forse sì. Di certo c'è che il primogenito ha comunicato alla famiglia di non voler più avere alcun contatto. Il 26enne ha chiuso i rapporti sia con i genitori con i fratelli Romeo, Cruz e Harper. Beckham contro Beckham: la frattura tra David e il figlio Brooklyn che rovina la festa. Brooklyn e Nicola Beckham a cena dai Sussex: il "summit segreto" che irrita David e Victoria. Brooklyn Beckham a papà David e mamma Victoria: «Con voi ho chiuso per sempre». La decisione arriva dopo una serie di litigi familiari, con la moglie di Brooklin Beckham, Nicola Peltz, che avrebbe influenzato la scelta del marito.

