La figura dell' architetto torni al centro del dibattito culturale della città

La figura dell’architetto torna a essere protagonista nel cuore della vita culturale di Piacenza, con il nuovo consiglio direttivo dell’Ordine degli Architetti appena insediato per il quadriennio 2025/2029. Con Giuseppe Baracchi confermato presidente per la terza volta, si apre un nuovo capitolo di innovazione e impegno nel plasmare il patrimonio urbano e sociale della città. La sfida ora è trasformare questa rinascita in azioni concrete e visibili.

Si è insediato nei giorni scorsi il nuovo consiglio direttivo dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Piacenza, per il quadriennio 20252029. L'architetto Giuseppe Baracchi è stato confermato presidente per la terza volta. Nella seduta di Consiglio sono state attribuite anche le seguenti.

