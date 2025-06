La figlia Marina e l’ultimo manoscritto di Silvio Berlusconi | È il suo manifesto liberale

Il 12 giugno 2023, il mondo ha perso un gigante della politica italiana: Silvio Berlusconi. La figlia Marina, con emozione e rimpianto, ricorda gli ultimi momenti accanto a lui e svela le parole scritte sui suoi bloc notes, vere e proprie chiavi del suo pensiero e del suo lascito. In questa intervista esclusiva, emerge un ritratto intimo dell'uomo dietro il politico, un testamento di ideali e speranze che ancora echeggiano nel nostro paese.

Due anni esatti. Il 12 giugno 2023 all'ospedale San Raffaele di Milano moriva Silvio Berlusconi. La figlia primogenita Marina lo ricorda in una lunga intervista rilasciata al direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti. Il colloquio parte dalle ultime parole scritte sui bloc notes dal padre. Che rappresentano una specie di testamento ideale dell'ex presidente del Consiglio. «Ero lì con lui, in quella camera del San Raffaele di Milano nel primo pomeriggio di sabato 10 giugno, quando scrisse queste righe. E non potrò mai, mai dimenticare. Nemmeno lo voglio». Nel manoscritto la parola «amore» e il verbo «amare» sono ripetuti più volte: non per retorica, ma per convinzione.