La figlia chiama la polizia e il padre viene arrestato | il dramma in famiglia

che ha immediatamente chiamato la polizia, mettendo fine a un incubo che altrimenti avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Un atto di coraggio e prontezza che ha dimostrato come il valore familiare e la prontezza nei momenti critici possano fare la differenza tra tragedia e salvezza.

Lunedì 9 giugno si è consumato un dramma familiare a Brescia che ha lasciato sgomenti soccorritori e forze dell’ordine. Una donna di 46 anni è stata vittima di una brutale aggressione da parte del marito, completamente fuori controllo e in evidente stato di ebbrezza. Ma ciò che ha fatto la differenza, evitando che quella scena di orrore si trasformasse in una tragedia irreversibile, è stato il gesto istintivo e salvifico della figlia dodicenne, che ha avuto la prontezza di chiamare il 118. Leggi anche: Aereo precipitato, non ci sono superstiti: le ipotesi sullo schianto Leggi anche: “È lui, è il suo corpo”. 🔗 Leggi su Tvzap.it