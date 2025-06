La Fifpro chiede l’immediata attuazione di misure di salvaguardia per i calciatori

La Fifpro si erge a difensore dei calciatori con un appello urgente: l’attuazione immediata di misure di salvaguardia basate su solide evidenze scientifiche. Dopo uno studio approfondito, coinvolgendo 70 esperti in medicina e prestazioni, il sindacato mondiale sottolinea l’importanza di proteggere chi dà spettacolo sui campi. La tutela dei calciatori non può più aspettare: è tempo di agire concretamente per garantire sicurezza e benessere.

Il sindacato mondiale dei calciatori (Fifpro) ha pubblicato sul proprio sito 12 norme per la tutela dei calciatori. Nello specifico chiede: « l’immediata attuazione di misure di salvaguardia basate sulle prove per proteggere i calciatori ». Il testo descrive i risultati di uno studio, di cui si riportano le parole di seguito. Lo studio. Si tratta di: « uno studio scientifico completo, che ha coinvolto 70 esperti in medicina e prestazioni sportive, ha stabilito 12 misure di sicurezza basate sul consenso per proteggere i calciatori professionisti dalla congestione del calendario e del carico di lavoro eccessivo». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Fifpro chiede l’immediata attuazione di misure di salvaguardia per i calciatori

