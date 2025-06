La Festa Rebeldes 50th Dance e le Giornate dell' archeologia | cosa fare nel weekend

Se siete alla ricerca di un weekend ricco di cultura, musica e scoperta, non perdete le emozionanti iniziative in programma tra venerdì 13 e domenica 15 giugno. Dallo spettacolo della Festa Rebeldes alla mostra "Shooting at the Red Cross" allo Spazio 694, senza dimenticare le giornate dedicate all’archeologia, c’è davvero qualcosa per tutti. Preparatevi a vivere un fine settimana all'insegna di eventi coinvolgenti e divertenti, perfetti per esplorare e condividere nuove esperienze.

Da venerdì 13 a domenica 15 giugno allo Spazio 694 la mostra "Shooting at the Red Cross" a cura dell'artista Marco Mazzarello Venerdì 13 e sabato 14 giugno alla Coop S.Antonio la 17esima edizione della Festa Rebeldes Venerdì 13 giugno a Palazzo Xnl visita guidata gratuita alla mostra.

