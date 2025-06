La festa è già finita

la vera sfida per il suo regno si è rivelata più complessa e cruciale. Gli show settimanali, infatti, sono il cuore pulsante della WWE, e lì emergono i protagonisti che catturano l’attenzione del pubblico giorno dopo giorno. È in questo contesto che si misura la vera forza di un campione, e Jey, con le sue prestazioni spesso altalenanti, non è riuscito a consolidare il suo dominio. La loro storia ci insegna quanto sia difficile mantenere il trono in un mondo così competitivo.

Come tanti altri, avevo il presentimento che il regno di Jey non sarebbe durato molto. Uno dei motivi maggiori, è stata la sua poca centralità come campione degli spazi televisivi. Lasciamo perdere che un wrestler soprannominato "Main Event" abbia conquistato la cintura nel primo incontro nella prima delle due serate di Wrestlemania, e nonostante fosse il vincitore della Royal Rumble. Prendo più in considerazione gli show settimanali, dove spesso e volentieri era un comprimario, non ciò a cui intorno girava la puntata. Il focus era su altri, in primis Rollins e la sua nuova stable (a proposito, glielo vogliamo dare un nome ufficiale?) Non possiamo paragonare il caso a quando Punk fu campione per un anno lasciando però spesso spazio nel main event ad altri (Cena in primis).