La festa della Deklassat@. Non solo triangolone. Il Soccorso oltre i problemi.

Il quartiere Soccorso si prepara a vivere un 13 giugno indimenticabile, trasformando la festa della deklassat@ in un’occasione di rinascita e unità. In un clima spesso segnato da sfide e tensioni, questa giornata sarà un momento di celebrazione interculturale e solidarietà, dimostrando che anche nei luoghi più complessi può germogliare speranza e partecipazione attiva. È l’ora di riscoprire il vero spirito del quartiere e di scrivere una nuova pagina insieme.

Sarà un venerdì di festa il 13 giugno per il quartiere Soccorso che, spesso in cronaca per degrado, microcriminalità e proteste varie dei residenti, ha l'occasione di mostrare anche il meglio di sé con momenti di aggregazione interculturale. In questi ultimi tempi non sono mancate le battaglie politiche fra esponenti della maggioranza in consiglio comunale e consiglieri della minoranza con petizioni popolari e riunioni di quartiere su un argomento che ormai è divenuto famoso: il parcheggio del triangolone. A nulla sono valse le proteste dei residenti che chiedevano di non alienare un'area parcheggio perché l'alta densità della popolazione del quartiere richiede più posti auto.