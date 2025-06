La Festa del Viale 2025

la Festa del Viale 2025 si prepara a trasformare il quartiere in un grande palcoscenico di allegria e solidarietà. Dal 20 al 22 giugno, l’oratorio dei Frati ospiterà tre giorni di musica, divertimento e incontri, rafforzando il senso di comunità che rende unico Viale Turati. Un appuntamento imperdibile per tutti, pronti a vivere momenti indimenticabili e a condividere la magia di questa festa speciale.

La Festa del Viale è pronta a riaccendere l'atmosfera di comunità che da sempre caratterizza il quartiere di viale Turati. Dal 20 al 22 giugno 2025, l'oratorio dei Frati diventerà il cuore pulsante di tre giorni dedicati alla musica, al divertimento e alla condivisione, in un evento che.

