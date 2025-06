La Festa del Viale 2025

trasformerà Viale Turati in un palcoscenico di emozioni e allegria. Un'occasione unica per riscoprire i legami di comunità, lasciarsi coinvolgere da eventi coinvolgenti e creare ricordi indelebili. Non mancate: la Festa del Viale 2025 vi aspetta per vivere insieme tre giorni di magia e convivialità che rimarranno nel cuore di tutti!

La Festa del Viale è pronta a riaccendere l'atmosfera di comunità che da sempre caratterizza il quartiere di viale Turati. Dal 20 al 22 giugno 2025, l'oratorio dei Frati diventerà il cuore pulsante di tre giorni dedicati alla musica, al divertimento e alla condivisione, in un evento che.



