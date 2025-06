La Ferrari e le corse storiche a Modena due incontri all' ex Diurno

Immergiti nel cuore di Modena e rivivi la passione per l’automobilismo con due eventi imperdibili: la mostra “130 modellini” sull’automobile, aperta fino a domenica gratuitamente, e le emozionanti corse storiche alla ex diurno, che continuano nel weekend. Un’occasione unica per appassionati e famiglie di scoprire la storia e il fascino delle auto di ieri e di oggi, in un contesto ricco di cultura e tradizione modenese. Non perdere questi appuntamenti da non lasciarsi sfuggire!

Prosegue anche nel weekend la mostra "130 modellini: una collezione didattica sull'automobile", allestita negli spazi dell'Ex Albergo Diurno di piazza Mazzini. L'esposizione, a ingresso gratuito, è organizzata da Modenamoremio con il patrocinio del Comune di Modena ed è curata da Elis Sernesi.

Modellini Ferrari all’ex Diurno. La storia delle mitiche ’rosse’ esposta in piazza Mazzini Da msn.com: Tutta la storia della Ferrari in 130 modellini in scala 1:43, una collezione didattica sull’automobile di Elis Sernesi visitabile per un mese all’ex Albergo Diurno realizzata da Modenamoremio.