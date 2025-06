La due giorni dedicata a Bormolini

La due giorni dedicata a Bormolini è un omaggio toccante a un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore della comunità. È vero, chi "vive per gli altri" non muore mai: il Memorial Dario Bormolini, organizzato dal gruppo Alpini di Albosaggia e dalle associazioni del territorio, celebra la sua memoria e il suo spirito altruista. Un’occasione per ricordare degnamente chi ha dato tanto alla nostra terra e ai suoi valori.

È proprio vero che chi "vive per gli altri non muore mai" e l’unico modo per non dimenticare le persone meritevoli è ricordarle degnamente. Così il gruppo Alpini di Albosaggia, con l’amministrazione comunale e le associazioni presenti sul territorio, ha organizzato per sabato 21 e domenica 22 giugno il Memorial Dario Bormolini (nella foto): un’iniziativa in memoria di una figura di grande rilievo nel volontariato locale e storico capogruppo delle penne nere di Albosaggia, scomparso lo scorso anno. Il suo ricordo è ancora vivissimo in tutta la comunità e per questo, in modo spontaneo, nei mesi scorsi è nata la volontà di organizzare una manifestazione su due giorni nel ricordo e nei valori che Dario ha lasciato in eredità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La due giorni dedicata a Bormolini

