La Doctor Dixie per Teo Ciavarella

La Doctor Dixie Jazz Band rende omaggio a Teo Ciavarella con un evento imperdibile al Salotto del Jazz di via Mascarella. Tra le note di grandi maestri come Duke Ellington, Louis Prima e Dizzy Gillespie, il concerto celebra la passione e l’eredità musicale del pianista scomparso un mese fa, con uno swing che unisce blues e jazz in una libertà espressiva unica. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della black music e non solo.

Da Duke Ellington, Sunny Clapp e Louis Primera a Woody Herman, Irving Berlin e Dizzy Gillespie, senza dimenticare Teo Ciavarella, autore del brano ’Arianna’ dedicato alla figlia: le divinità della black music domani (ore 21) si danno convegno al Salotto del Jazz di via Mascarella per il concerto che la Doctor Dixie Jazz Band dedica al pianista che ci ha lasciato un mese fa, ovvero lo swing ellingtoniano che flirta con il blues con una libertà tellurica pronta ad alzarsi come un tuono sulla musica. A ricordarne Teo Ciavarella cib aneddoti e palchi condivisi è Checco Coniglio, trombonista della band che continua a far faville. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Doctor Dixie per Teo Ciavarella

