La disinformazione gioca un ruolo chiave negli scontri in California

La disinformazione sta alimentando tensioni e spinte alla violenza negli scontri in California, con immagini false che si diffondono sui social network. Questa tendenza rischia di espandersi a livello globale, minando la fiducia e compromettendo il dibattito pubblico. È fondamentale imparare a riconoscere le fonti affidabili e difendersi dalla manipolazione delle informazioni. Leggi per scoprire come contrastare questa insidiosa minaccia digitale.

Negli Stati Uniti i social network sono stati inondati da immagini drammatiche, spesso false, sugli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Una tendenza che presto riguarderà il resto del mondo. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - La disinformazione gioca un ruolo chiave negli scontri in California

Corteo a Torino, scontri al Politecnico e blitz davanti alla Rai: «Disinformazione sul Medioriente» Si legge su unionesarda.it: La Rai «fa disinformazione» su quanto avviene in Medio Oriente, hanno gridato gli studenti.