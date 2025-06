La discesa notturna in moto finisce male | cade e si rompe una gamba

Una discesa notturna in moto tra amici può sembrare emozionante, ma i rischi sono dietro l'angolo. Ieri sera, un motociclista di 32 anni ha avuto un incidente lungo il sentiero tra Baito Cola Lunga e Rubiana, che si è concluso con una sospetta frattura alla gamba. La sua caduta ricorda quanto sia importante rispettare le regole e mettere la sicurezza al primo posto, perché anche le avventure più adrenaliniche possono trasformarsi in emergenze impreviste.

Un motociclista di 32 anni si è procurato una sospetta frattura di una gamba dopo essere caduto ieri sera, mercoledì 11 giugno, intorno alle 23.30 sul sentiero tra Baito Cola Lunga e Rubiana, a 1000 metri di quota. Il 32enne faceva parte di un gruppo di amici in discesa con le moto da cross. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - La discesa notturna in moto finisce male: cade e si rompe una gamba

In questa notizia si parla di: discesa - moto - gamba - notturna

Inciviltà a Mercatello, Nuova Gioventù Balnea APS: "Le moto continuano a percorrere la discesa riservata ai disabili" - Non si tratta solo di una mancanza di rispetto, ma di un danno concreto alla comunità e alla sicurezza di tutti gli utenti.

?? La discesa notturna in moto finisce male: cade e si rompe una gamba; Incidente in moto da cross sui monti veronesi, intervento notturno del Soccorso Alpino; La discesa notturna in moto finisce male | cade e si rompe una gamba.

Cade dalla moto da cross durante una discesa: 32enne elitrasportato, possibile frattura alla gamba Secondo nordest24.it: CAPRINO VERONESE (VERONA) – Un intervento notturno ha visto protagonista il Soccorso alpino di Verona, chiamato a soccorrere un motociclista caduto durante una discesa in moto da cross su un sentiero ...