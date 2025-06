La dedica di Tajani a Berlusconi sui social a due anni dalla scomparsa | Sei sempre con me

A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Antonio Tajani commuove i social con una toccante dedica: "Sei sempre con me". Un video che celebra l’eredità e il legame indissolubile tra i due leader, ricordando un passato ricco di sfide e successi condivisi. In un mondo in rapido cambiamento, il loro legame rimane un faro di ispirazione e memoria. La storia continua a vivere nei cuori di chi li ha amati e seguito.

(Agenzia Vista) Roma, 12 giugno 2025 "Sei sempre con me", la dedica di Tajani a Berlusconi con un viideo sui social a due anni dalla scomparsa del Presidente di Forza Italia. Ig Tajani Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La dedica di Tajani a Berlusconi sui social a due anni dalla scomparsa: Sei sempre con me

