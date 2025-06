La danza si fa veicolo di pace e inclusione per la rassegna Giubileo in danza

unità, rispetto e solidarietà. Sabato 14 giugno, la suggestiva Chiesa di Sant’Agostino a Cesena si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, dove danza e inclusione si incontrano per celebrare un messaggio di pace. Un evento imperdibile che dimostra come l’arte possa essere il ponte tra culture e generazioni, diffondendo valori universali. La danza diventa così un veicolo potente per promuovere armonia e dialogo tra tutti.

Sabato 14 giugno un appuntamento speciale con la danza va in scena nella suggestiva Chiesa di Sant'Agostino di Cesena. "Giubileo in danza" si inserisce nell'ambito del "Giubileo dello Sport", pensato come momento di riflessione e un'occasione per riscoprire il valore dello sport come strumento di.

