La Danimarca dice sì alle basi americane su suolo danese | c’è l’accordo con gli Usa

La Danimarca ha approvato con entusiasmo l’accordo con gli Stati Uniti, permettendo la presenza di basi militari americane sul suo territorio. Un passo strategico che rafforza il legame tra i due Paesi, risollevando un rapporto recentemente messo alla prova da tensioni politiche e dichiarazioni infelici. Questa decisione segna un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali, sottolineando l’impegno della Danimarca nel garantire sicurezza e alleanze solide in un’epoca di sfide globali.

In Danimarca il Parlamento ha votato sì all’accordo con gli Stati Uniti che darà la possibilità al governo americano di posizionare proprie basi militari sul suolo danese. L’ok permette ai due Paesi di rinsaldare un rapporto che negli ultimi mesi non è stato idilliaco. Colpa soprattutto del presidente Donald Trump e delle sue dichiarazioni sulla volontà di annettere la Groenlandia, isola che in realtà appartiene alla Danimarca. Una vicenda, quest’ultima, che ha portato allo scontro al secco “no” di Mette Frederiksen, premier danese, oltre che dell’Unione Europea e degli stessi abitanti della Groenlandia. 🔗 Leggi su Lettera43.it