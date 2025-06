la crisi della conerobus ecco tutti i tagli alle corse

La crisi di Conerobus scuote il servizio di trasporto pubblico, con i recenti tagli alle corse confermati dal Comune e dall’azienda. Per ottimizzare le risorse, si intervenuto con riduzioni del 4% delle corse totali, coinvolgendo diverse linee strategiche, tra cui la linea 1/4. Scopriamo insieme tutte le modifiche previste, che mirano a garantire un equilibrio tra efficienza e qualità del servizio. Ecco nel dettaglio cosa cambierà.

Orario estivo 2025: Comune e Conerobus confermano i tagli alle corse, ovvero al 4% del totale come detto ieri al Carlino dall'assessore con la delega a Conerobus, Giovanni Zinni. Ecco nel dettaglio le principali modifiche, introdotte con l'obiettivo di ottimizzare il servizio, che riguardano varie linee. Linea 14: razionalizzazione delle corse con revisione della frequenza da 8 a 10 minuti. Sul servizio saranno disposti mezzi autosnodati per garantire più capienza. Sulla tratta stazione-centro e ritorno l'offerta è sostenuta anche dal servizio extraurbano di linee B e C, distanziate tra loro di 15 minuti.