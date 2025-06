La crisi del vino è arrivata ad un livello drammatico Bisogna ridurre la produzione Gregory Perrucci lancia l’idea di un manifesto dal basso

La crisi del vino 232 ha raggiunto livelli drammatici, mettendo a rischio un settore fondamentale per l’Italia. Gregory Perrucci, produttore pugliese, propone un manifesto dal basso, chiamando i colleghi a unirsi per affrontare questa sfida. In un momento di estrema difficoltà, l’idea chiave è il ridimensionamento, una strategia necessaria per salvaguardare la qualità e il futuro del vigneto italiano. Solo insieme possiamo invertire questa tendenza e rilanciare il nostro patrimonio enologico.

Il produttore pugliese descrive questa fase come l'ora più buia del settore vitivinicolo e chiama a raccolta i produttori volenterosi per proporre le misure da indicare alle istituzioni. Parola d'ordine: ridimensionamento.

Crisi del vino, 55 mila ettolitri in eccedenza in Piemonte Lo riporta targatocn.it: I produttori denunciano una situazione di sofferenza del comparto e chiedono un intervento immediato per le eccedenze di magazzino ...