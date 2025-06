La Cina ne approfitta | Meglio la nostra stabilità

In un mondo in costante cambiamento, la Cina osserva con attenzione le fragilità degli Stati Uniti, trovando terreno fertile per rafforzare la propria posizione. La loro stabilità, seppur messa alla prova, appare più solida rispetto alle divisioni interne di Washington. Questa dinamica apre scenari inediti sulla scena globale, dove il gigante asiatico si propone come alternativa affidabile e in crescita. Ma qual è il vero prezzo di questa strategia?

Una potenza in crisi, divisa, incapace di garantire stabilità sociale. Visti dalla Cina, gli Stati uniti assomigliano sempre più a un gigante dai piedi d'argilla, pronto a dilaniarsi dall'interno a

