La chiesa lucchese in festa Tre ordinazioni presbiterali | Autentico segno di speranza

La Chiesa lucchese si anima di gioia e speranza con tre ordini presbiterali, un autentico segno di rinascita spirituale. Domenica alle 18 nella cattedrale, fra’ Martino Chiaramonte, Antony Shehan Fernando Warnakulasuriya e Angelo Ferrara riceveranno l’ordinazione, portando con sé storie di fede e dedizione da diverse parti del mondo. Un momento speciale che rafforza il legame tra comunità e vocazione. La loro missione ora ha inizio, pronta a illuminare il cammino di tutti noi.

Tre nuovi presbiteri: due diocesani e uno religioso. Saranno ordinati domenica in nella cattedrale alle 18 nel corso. Si tratta di fra’ Martino Chiaramonte, un francescano originario della parrocchia lucchese di Sant’Anna; e di Antony Shehan Fernando Warnakulasuriya, originario dello Sri Lanka, e Angelo Ferrara, originario della Sicilia, appartenenti al clero di Lucca. Con percorsi differenti, sono arrivati a Lucca e hanno completato il percorso verso il presbiterato nel seminario interdiocesano di Pisa. Entrambi già ordinati diaconi, sono inseriti rispettivamente nelle comunità parrocchiali di "Capannori centro" e della "Garfagnana ovest". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La chiesa lucchese in festa. Tre ordinazioni presbiterali: "Autentico segno di speranza"

