La casa nella prateria | arriva su Netflix un nuovo film ispirato al libro di Laura Ingalls Wilder

La casa nella prateria arriva su Netflix con un remake tutto da scoprire, portando in vita le avventure di Laura Ingalls Wilder come mai prima d'ora. Dopo l'amatissima serie degli anni '70, questa nuova versione promette di emozionare sia i fan storici che le nuove generazioni, reinterpretando un classico della letteratura americana in chiave moderna. Un viaggio nel cuore della frontiera, tra personaggi indimenticabili e valori intramontabili, pronto a conquistare il pubblico di tutto il mondo.

Dopo l'iconica serie televisiva degli anni '70, La casa nella prateria debutta su Netflix in una nuova versione che riadatta, in chiave moderna, la storia del romanzo per ragazzi del 1935 scritto da Laura Ingalls Wilder.

È ufficialmente aperto il casting per il nuovo adattamento televisivo de "La casa nella prateria". La produzione è alla ricerca di una ragazzina di età compresa tra i 9 e gli 11 anni per interpretare Laura Ingalls, il ruolo principale. La descrizione del personaggio r Vai su Facebook

La casa nella prateria: la nuova famiglia Ingalls svelata da Netflix nelle foto del reboot Riporta msn.com: Alcuni scatti della lettura del copione svelano il cast del reboot de La casa della prateria, in arrivo su Netflix nei prossimi mesi.