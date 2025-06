La carica dei giovani Under 30 uno su 5 È l’ora dei volti nuovi

gioventù impegnata e determinata. La presenza crescente di under 30 nel Consiglio comunale rappresenta un segnale di cambiamento, un passo verso una politica più fresca, innovativa e vicina alle nuove generazioni. Questa novità promette di portare idee, energia e una prospettiva diversa nelle scelte amministrative, dimostrando che anche i giovani possono fare la differenza nel cuore della vita pubblica. È il primo capitolo di un nuovo modo di governare, più inclusivo e propositivo.

Una significativa novità in Consiglio comunale dopo il voto di fine maggio: tra i banchi tante facce nuove e, soprattutto, giovani sempre più protagonisti. Se ne contano 5 su un totale di 24 consiglieri. Sembra poco, ma si tratta di 1 su 5. Il 20 per cento. E in un periodo in cui l’impegno (anche quello politico e amministrativo) è in crisi, è davvero una quota di tutto rispetto che trasforma Desio in un bel laboratorio per la crescita della nuova generazione. I cinque, inoltre, sono quelli che rientrano nei trent’anni di età. In realtà se dovessimo prendere in considerazione le persone che siedono in consiglio comunale e che non hanno ancora raggiunto i quarant’anni, la quota sarebbe decisamente superiore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it