La canzone popolare napoletana nel XVIII secolo

Scopri come la canzone popolare napoletana del XVIII secolo, tra passione e gelosia, rivela le emozioni profonde di un’epoca. "La Nova Gelosia" ci trasporta in un mondo in cui il cuore si trova intrappolato tra desiderio e restrizione, riflettendo le sfumature dell’amore nascente. Riscoperta da artisti moderni, questa canzone ci invita a rivivere le atmosfere autentiche di un passato ricco di sentimento. Un viaggio tra tradizione e sentimenti che non smette di affascinare.

LA NOVA GELOSIA (Anonimo – XVIII sec.) «Gelosia» significa letteralmente «serramento della finestra» (quindi, per estensione, «persiana», «tapparella») che impedisce all’innamorato di poter vedere la sua amata. La canzone è un adattamento di un canto popolare napoletano di autore anonimo, risalente alla fine del XVIII secolo. Il brano è stato riscoperto da artisti come Roberto . L'articolo proviene da Espresso napoletano. 🔗 Leggi su Espressonapoletano.it © Espressonapoletano.it - La canzone popolare napoletana nel XVIII secolo

