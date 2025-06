La Brianza ricorda Silvio Berlusconi | fiori striscioni e omaggi davanti a villa San Martino

che si sono riunite per onorare la memoria di Silvio Berlusconi, protagonista indiscusso della storia politica e imprenditoriale italiana. Fiori, striscioni e omaggi affollano il cortile di Villa San Martino, testimonianza viva di quanto il suo lascito continui a vivere nel cuore di molti. In questa giornata speciale, il ricordo di un uomo che ha lasciato un'impronta indelebile nel nostro Paese si rinnova, dimostrando come il suo spirito rimanga sempre vivo.

"Sei andato via troppo presto, il mondo aveva bisogno di te". A due anni esatti dalla sua scomparsa, è uno dei tanti cartelloni apparsi questa mattina fuori da villa San Martino ad Arcore, la storica dimora di Silvio Berlusconi. Quest'oggi, giovedì 12 giugno, sono molte le persone. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - La Brianza ricorda Silvio Berlusconi: fiori, striscioni e omaggi davanti a villa San Martino

In questa notizia si parla di: silvio - berlusconi - villa - brianza

Gerry Scotti rinnova il contratto con Mediaset, nuovi progetti dall’autunno. Pier Silvio Berlusconi: “Sei un pilastro” - Gerry Scotti continua la sua collaborazione con Mediaset, rinnovando il contratto e promettendo nuovi progetti per l'autunno.

A due anni dalla sua scomparsa, voglio ricordare con affetto Silvio Berlusconi. Un vero lombardo: deciso, concreto, profondamente legato a Milano, alla Brianza e a tutta la nostra comunitĂ fatta di lavoro, impresa e determinazione. Aveva la capacitĂ straordina Vai su Facebook

La Brianza ricorda Silvio Berlusconi: fiori, striscioni e omaggi davanti a villa San Martino; A due anni dalla morte di Silvio Berlusconi, il ricordo della Brianza (ma non solo); L’ultimo regalo di Silvio Berlusconi: il restauro di Villa Sottocasa a Vimercate. “Ci ha ridato il nostro gioiello”.

Berlusconi e il manifesto con Putin: ecco cos'è successo in Brianza Scrive monza-news.it: A Villa San Martino gigantografia e dediche per l’ex premier, la Brianza celebra il suo legame con lui.