La bellezza tra arte e tradizione Visite guidate e laboratori

Immergiti nell’incanto di Firenze, dove arte e tradizione si intrecciano in un’esperienza unica tra visite guidate e laboratori. Ieri, ad Agrofutura, un ricco programma ha celebrato la bellezza senza tempo della città, grazie all’impegno dei volontari del FAI che hanno aperto le porte di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, tesoro di architettura e storia. Un’occasione imperdibile per scoprire i segreti di una delle perle fiorentine, risvegliando l’amore per il patrimonio culturale.

Firenze, 12 giugno 2025 – Dalle visite guidate ai laboratori. Giornata ricchissima di eventi anche quella messa in campo ieri ad Agrofutura. Grazie ai volontari del Fai, si sono svolte delle visite all’interno di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, sede della presidenza della giunta regionale. Il palazzo rappresenta infatti una delle più significative espressioni dell’architettura civile fiorentina del XVII secolo, mentre i suoi interni, ricchi di affreschi e decorazioni di pregio, testimoniano il gusto dell’aristocrazia fiorentina tra il Seicento e l’Ottocento. Agli inizi del 1800 vennero aggiunti la nuova facciata su via dell’Oriuolo, i decori dei piani superiori e un giardino con voliera. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La bellezza tra arte e tradizione. Visite guidate e laboratori

In questa notizia si parla di: visite - guidate - laboratori - bellezza

Palazzo Reale e Villa Pignatelli, aperture serali e visite guidate al laboratorio di restauro della reggia - Sabato 17 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, il Palazzo Reale di Napoli e il Museo di Villa Pignatelli offrono aperture serali straordinarie.

Weekend di creatività e bellezza a Correggio Sabato e domenica Villa Rovere apre i cancelli per Bazart: mercatino handmade, laboratori per tutte le età, yoga nel parco, mostre, visite guidate e tante sorprese tra gli alberi del giardino ottocentesco. Scopr Vai su Facebook

La bellezza tra arte e tradizione. Visite guidate e laboratori; Settimana alla Scoperta dei Cimiteri Storici Europei 2025, a Staglieno iniziative culturali, visite guidate e spettacoli; Saronno, domenica gran finale della Festa della Ceramica con laboratori, mostre e visite guidate tra arte e memoria.

La bellezza tra arte e tradizione. Visite guidate e laboratori Lo riporta lanazione.it: I volontari del Fai hanno svelato i segreti e le stanze di Palazzo Strozzi Sacrati, poi via a degustazioni e dimostrazioni ...