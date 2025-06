La batosta al voto non serve a Landini Ancora un no a 20 miliardi di aumenti

La recente bocciatura al voto non placa le tensioni: Landini e la Cgil si oppongono ancora a un incremento di 20 miliardi, lasciando in sospeso miglioramenti salariali di 150 euro al mese per gli statali. Un paradosso che evidenzia come le risorse potrebbero essere invece impiegate per ridurre le tasse, favorendo così l’intero Paese. Ma qual è la vera posta in gioco in questa battaglia? Scopriamolo insieme.

Nell’ultimo vertice per il rinnovo del contratto degli statali, la Cgil continua a bloccare incrementi salariali medi da 150 euro lordi al mese. Il paradosso: il governo potrebbe usare le risorse per il taglio delle tasse. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La batosta al voto non serve a Landini. Ancora un no a 20 miliardi di aumenti

In questa notizia si parla di: batosta - voto - serve - landini

«L’obiettivo non è stato raggiunto», ammette Landini. Ma la segreteria dem enfatizza i quasi 15 milioni di votanti: un segnale, valiamo come il centrodestra. Minoranza riformista all’attacco: abbiamo fatto un referendum contro noi stessi, serve una correzione di Vai su Facebook

Batosta referendum, perché ha perso soprattutto il Pd di Schlein; Batosta referendum, perché ha perso soprattutto il Pd di Schlein.

Batosta referendum, perché ha perso soprattutto il Pd di Schlein Si legge su msn.com: L'affluenza molto al di sotto del quorum è un dato impietoso e sancisce la débâcle referendaria.