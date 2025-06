La base del pusher dal parrucchiere Dosi consegnate da un quindicenne

Un'operazione lampo condotta dagli agenti della polizia locale di piazzale Selinunte ha smascherato una rete di spaccio gestita da un giovane di appena 15 anni, che consegnava la droga attraverso un parrucchiere di via Gigante. La strategia dei residenti e le indagini hanno portato a un blitz decisivo, culminato con l'arresto di un pusher egiziano e l'indagine su un minorenne coinvolto. Un altro esempio di come la sicurezza sia una priorità in città , ma la lotta contro il degrado richiede sempre più attenzione e collaborazione.

Le segnalazioni dei residenti di piazzale Selinunte e dintorni. Il primo appostamento dei ghisa. E il blitz del giorno dopo per bloccare i pusher nella loro base operativa, un negozio di parrucchiere di via Gigante. Così nel tardo pomeriggio di martedì gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, hanno arrestato in flagranza il trentasettenne egiziano Abdelghani H. e indagato a piede libero un connazionale di 15 anni, che secondo le indagini veniva usato come "cavallino" dal maggiorenne. Lunedì pomeriggio, i vigili in borghese assistono in diretta a due scambi tra le 16.

