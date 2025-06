La 1000 Miglia transita in città giovedì 19 giugno

Il cuore della storia e dell’eleganza si anima ad Arezzo il 19 giugno, quando la celebre 1000 Miglia attraversa le sue strade. Un evento imperdibile che unisce passione, tradizione e spettacolo, attirando appassionati e curiosi da ogni angolo del mondo. Con il patrocinio del Comune, questa gara di regolarità storica trasforma la città in un palcoscenico di emozioni uniche. Un’occasione per vivere l’automobilismo d’epoca in tutta la sua magia.

Arezzo, 12 giugno 2025 – Arezzo ospita per qualche ora la 1000 Miglia giovedì 19 giugno. L’amministrazione comunale patrocina l’evento contribuendo alla sua organizzazione. Gara automobilistica di regolarità storica, 1000 Miglia vede da sempre il coinvolgimento di un vasto pubblico anagraficamente composito, costituito non solo da appassionati di auto d’epoca. Lungo il percorso, equipaggi provenienti da tutto il mondo si snodano in una carovana dal fascino unico attraverso la penisola. Questa quarantatreesima rievocazione toccherà Arezzo nel corso della terza tappa, da Roma a Cervia-Milano Marittima. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La 1000 Miglia transita in città giovedì 19 giugno

In questa notizia si parla di: miglia - giugno - giovedì - transita

La Mille Miglia a Parma il 20 giugno - Il 20 giugno, Parma sarà teatro della celebre Mille Miglia, la corsa più affascinante al mondo. Migliaia di appassionati potranno ammirare le iconiche 120 Ferrari del Tribute 1000 Miglia, insieme alle auto elettriche della 1000 Miglia Green e ai prestigiosi modelli della 2025, che attraverseranno lo Stradone rendendo questa giornata indimenticabile.

Tutti con gli occhi puntati a 1,2 miglia dalla costa. Il transito, nella serata di ieri, davanti al litorale romano, della nave scuola della Marina Militare «Amerigo Vespucci», proveniente da Gaeta, ha calamitato l’attenzione e la curiosità di migliaia di persone tra Osti Vai su Facebook

