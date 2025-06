LAarrestato senatore Dem a conferenza

Durante una conferenza stampa a Los Angeles, il senatore democratico Alex Padilla è stato arrestato mentre cercava di rivolgere una domanda al segretario alla Sicurezza interna Kristi Noem, in un contesto di proteste anti Trump sull'immigrazione. La scena ha suscitato scalpore e molte domande sulla gestione degli eventi. Noem, senza scusarsi, ha poi dichiarato: "Non l'ho...". Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che sta facendo discutere.

22.30 Il senatore democratico della California, Alex Padilla, è stato arrestato dopo aver tentato di fare una domanda al segretario alla Sicurezza interna Usa, Kristi Noem, durante la conferenza stampa a Los Angeles, in seguito alle proteste anti Trump sull'immigrazione. Non fa in tempo a fare la domanda che Padilla viene buttato a terra da agenti dell'Fbi che lo ammanettano. Noem non si scusa e non blocca l'arresto. Poi, spiega: "Non l'ho riconosciuto, avrebbe dovuto identificarsi". Padilla viene rilasciato. I due poi parlano con calma. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it