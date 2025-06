Kolo Muani Juventus nuovi contatti col PSG | cosa filtra sulla permanenza dell’attaccante anche nella prossima stagione Le ultime novità sul francese

Il futuro di Kolo Muani si fa sempre più incerto e intrigante: tra nuovi contatti tra Juventus e PSG, il francese potrebbe ancora restare in bianconero anche dopo il Mondiale per Club. Le ultime notizie svelano un rinnovato interesse da parte dei bianconeri, determinati a chiudere l’affare e confermare il loro attaccante. Ma quali saranno gli sviluppi finali? Scopriamo insieme le dinamiche di questa appassionante trattativa.

Kolo Muani Juventus, nuovi contatti col PSG: cosa filtra sulla conferma del francese oltre il Mondiale per Club. Le ultimissime novità sull'attaccante. Come riportato da Sport Mediaset, a breve sarebbe previsto un nuovo contatto tra Juventus e Paris Saint-Germain per chiudere la trattativa per Kolo Muani. I bianconeri, dopo la conferma per il Mondiale, sarebbero particolarmente fiduciosi di poter trattenere il centravanti francese anche nella prossima stagione. L'obiettivo è chiudere con un nuovo prestito ed un'opzione futura per il riscatto.

Juventus, l’indizio di mercato è chiarissimo: coinvolti Vlahovic e Kolo Muani - La Juventus si prepara a un'importante strategia di mercato in vista della prossima stagione. Un indizio chiaro coinvolge due attaccanti: Vlahovic e Kolo Muani.

Il Fenerbahçe negli ultimi giorni si è mosso sia sulle tracce di Vlahovic che su quelle di Kolo Muani. Il francese del PSG vorrebbe rimanere alla #Juventus, per il serbo (che interessa anche all’Atletico Madrid) primi contatti col Milan per volontà di Allegri. #juve Vai su Facebook

La Juventus cerca un bomber per la prossima stagione Come riferito da Tuttosport, oltre alla permanenza di Kolo Muani (ci sono contatti con il PSG per prolungare il prestito ancora di un anno), la società bianconera avrebbe messo nel mirino due attaccanti: Vai su X

Kolo Muani Juve: cosa succederà dopo il Mondiale per Club? Prende piede questa sensazione in casa bianconera. Aggiornamenti che non lasciano dubbi Scrive juventusnews24.com: Aggiornamenti importanti Per Randal Kolo Muani il futuro resta ancora tutto da scrivere, ma si mu ...