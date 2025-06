Knesset opposizione fallisce nel voto

Il parlamento israeliano si è appena espresso, respingendo il tentativo dell'opposizione di far cadere il governo attraverso un voto decisivo. Con 61 voti favorevoli e una maggioranza divisa sulla questione della chiamata obbligatoria al servizio militare degli ebrei ultraortodossi, le tensioni politiche restano alte. L'esito del voto dimostra quanto siano complessi gli equilibri interni di Israele e quanto ancora la stabilità politica sia messa alla prova...

7.25 Il parlamento israeliano ha respinto di misura un Ddl dell'opposizione volto a scioglierlo,che avrebbe portato ad elezioni anticipate.61 dei 120 della Knesset hanno votato sì.Le opposioni avevano presentato il Ddl.La maggioranza era divisa sulla costrizione obbligatoria per la chiamata al servizio militare, degli ebrei ultraortodossi. E l'opposizione sperava di far cadere il governo con i partiti ultraortodossi alleati di Netanyahu che minacciavano di abbandonarlo. Dopo il fallimento l' opposizione lavorerà mesi per ritentare. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

"Avete ucciso 19mila bambini", deputato di opposizione portato di forza fuori dalla Knesset - Durante un acceso dibattito alla Knesset, Ayman Odeh, leader arabo-israeliano, ha accusato le autorità israeliane di aver causato la morte di 19 mila bambini in un anno e mezzo di guerra.

